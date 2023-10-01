محافظ الدقهلية يتفقد عددا من المدارس فى أول يوم للعام الدراسى الجديد

تفقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، فى أولى أيام العام الدراسى الجديد في المحافظة، عدد من المدارس بمدينة المنصوره، شملت مدرسة المنصورة المتميزة للغات 2 - ومدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي الابتدائيه، وشارك في طابور الصباح في أول يوم للعام الدراسي الجديد ليطمئن علي سير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد يحيي مدير إدارة غرب المنصوره التعليمية، ومحمد امين رئيس حي غرب المنصوره.

وأكد " المحافظ " على أن تطوير العملية التعليمية من أولي اهتمامات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما يحدث في عهده من إنشاء للمدارس هو وبحق إنجاز للدولة المصرية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وبناء مصر الحديثة القوية .

وقال " مختار " سعادتي بالغة لوجودي بين أبنائي الطلاب وخالص تهاني القلبية لهم بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، كما قال اتمني لكم عام دراسي سعيد داعياً الله عز وجل أن يمن عليكم بالتفوق والنجاح وأن يمن علي مصرنا الحبيبة بنعمة الأمن والأمان.

وأشار " المحافظ " الي أن الدقهلية تضم 3,875 مدرسة بإجمالي عدد طلاب 1,660 مليون طالب بجميع المراحل التعليمية ( الابتدائيه - الإعدادية - الثانوية العامة والفنية والدبلومات) .

وثمن " مختار " دور المجتمع المدني بالدقهلية الذي ضرب اروع المثل في المشاركة المجتمعيه في البناء والتنمية الذي تشهده المحافظة في مختلف القطاعات وفي مقدمتها بناء المدارس وتطوير المستشفيات .