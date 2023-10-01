محافظ الإسكندرية يوجه برفع كفاءة الميادين والحدائق ويؤكد زراعة 246 ألف شجرة

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، أن المحافظة تسعى لزيادة المسطحات الخضراء بجميع أحياء الإسكندرية، لتحسين نوعية الهواء ولتكون متنفس طبيعي للمواطنين، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "زراعة 100 مليون شجرة".

وأشار الشريف إلى أنه تم زراعة نحو 246 ألف شجرة مثمرة وغير مثمرة بأحياء الإسكندرية، كما وجه الإدارة العامة للحدائق المركزية برفع كفاءة الميادين وجميع الحدائق العامة وزيادة عدد الأشجار المثمرة وتشجير الطرق الرئيسية ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية.

ومن جانبه، أشار محمد الحلواني، رئيس الادارة العامة للحدائق، إلى أنه خلال الأسبوع الثامن والخمسون من المبادرة؛ تم زراعه 1103آلاف شجرة مثمرة وغير مثمرة، حيث تم زراعة 700 شجرة بحى الجمرك ، بالإضافة إلى 195 شتلة مثمرة وغير مثمرة بحى غرب، وزراعة 160 شتلة بحى العجمى، و 48 شتلة مثمرة بحى المنتزه ثان.