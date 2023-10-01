مارثون للمشى على هامش افتتاح مهرجان سيناء الأول للزيتون فى سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مهرجان سيناء الأول للزيتون بالعريش.

وعلى هامش افتتاح المهرجان شارك المحافظ والوزير فى مارثون للمشى، بجانب تفقد معارض منتجات الزيتون، ومعارض المنتجات اليدوية والسيناوية وحضور عرض لفرقة العريش للفنون الشعبية، بجانب تفقد موسم حصاد الزيتون وتفقد مراحل انتاج زيت الزيتون بمعصرة الشباب.

وأكد المحافظ على افتتاح مهرجان الزيتون ضمن احتفال المحافظة باليوبيل الذهبى لنصر السادس من أكتوبر، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية فى شتى القطاعات بمختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى مشاركة الوزارة فى موسم حصاد الزيتون من خلال مزرعة الشباب التى تحتوى على 50 فدان من أشجار الزيتون مختلفة الأنواع، بجانب مصنع تخليل الزيتون ومعصرة الزيتون، معلنًا عن زيادة المساحة المنزرعة من الزيتون خلال السنوات المقبلة.

وقال محمد درغام، المنسق العام للمهرجان، أن المهرجان أقيم فى مزرعة الزيتون على طريق المطار شرق مدينة العريش ولمدة 6 أيام متتالية، حيث انه يقام لأول مرة على أرض شمال سيناء، وسيقام بصفة سنوية بهدف القاء الضوء على زيتون سيناء وتسويق منتج الزيتون فى مختلف المحافظات المصرية ومختلف دول العالم، أشار درغام إلى أن المهرجان سيتضمن عدد من الفاعليات من بينها معارض لعرض منتجات الزيتون وندوات تثقيفية حول الزيتون بمشاركة أساتذة الجامعات وندوات تسويقية حلة كيفية تسويق منتجات الزيتون وجلسات لمناقشة المشاكل التى تواجه المزارعين والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى بالمحافظة بجانب تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة زيتون بمختلف مراكز محافظة شمال سيناء. لفت درغام إلى أنه على هامش المهرجان اقيم سوق تجارى لعرض منتجات الزيتون والاعشاب التى تشتهر بها محافظة شمال سيناء، بجانب إقامة معرض للمنتجات السيناوية المتنوعة بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.