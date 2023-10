"لا نستطيع العيش فى مجتمعنا".. أول تصريحات لعريس الحمدانية بعد مأساة الزفاف

كارثة هزت العراق خلال حفل زفافهما قبل أيام، مأساة بكل معنى الكلمة عاشها عروسان يوم زفافهما وقد تحفر فى ذاكرتهم لسنوات فقد تحول الزفاف إلى فاجعة أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وعشرات المصابين.

"لا نستطيع أن نستمر بالعيش فى مجتمعنا"، هذا ما قاله العريس والعروس، اللذان عاشا كارثة هزت العراق خلال حفل زفافهما قبل أيام.

فى مقابلة خاصة مع شبكة "سكاى نيوز"، قال العريس ريفان (27 عاما) والعروس حنين (18 عاما) إنهما يشعران بأنهما "ميتان من الداخل" على الرغم من نجاتهما من الحريق الذى اندلع داخل قاعة زفاف مكتظة بمحافظة نينوى شمالى العراق.

A bride and groom have told Sky News they are "dead inside" after more than 100 people were killed when a fire broke out at their wedding in Iraq's Nineveh province.



Read more: https://t.co/8Kf68Of0HA pic.twitter.com/vgx11bLTRt