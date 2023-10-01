قاتل زوج شقيقته يكشف كواليس ارتكابه الجريمة في الخصوص

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف المتهم ب قتل زوج شقيقته في منطقة الخصوص بالقليوبية، بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل الحادث، فذكر أن المجني عليه تشاجر مع زوجته، نتيجة خلافات أسرية، مما دفعه للتدخل لمناصرة شقيقته، ونشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية، تطورت إلى اشتباك، مما دفعه للاعتداء عليه بسلاح أبيض وإصابته برقبته.

استمع رجال المباحث لأقوال شقيقة المتهم، وذكرت أن خلافات أسرية بينها وزوجها المجني عليه، دفعت شقيقها لارتكاب الجريمة، واستمع رجال المباحث لأقوال عددا من شهود العيان، كما تم مناظرة جثة المجني عليه، وانتظاب المعمل الجنائي لإجراء معاينة بمسرح الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية بوفاة (عامل "جمع قمامة" – بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم) إثر إصابته بجرحين قطعيين بالرقبة، وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة (عامل "شقيق زوجة المجنى عليه" – مُقيم بدائرة القسم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وذلك لخلافات سابقة بين المجنى عليه وزوجته "شقيقة المتهم"، كما أرشد عن الأداة المستخدمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.