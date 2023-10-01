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عميد طب قصر العينى يكشف تفاصيل استعدادات الكلية للعام الجامعى الجديد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:00 ص
عميد طب قصر العينى يكشف تفاصيل استعدادات الكلية للعام الجامعى الجديد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى
كتب ـ محمد صبحى

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أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، إنهاء الكلية كل الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية بشأن انطلاق العام الجامعى الجديد 2023 /2024، موضحا أنه تم الانتهاء من إعلان جداول المحاضرات للطلاب، بالإضافة إلى الانتهاء من مراجعة المبانى والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل تمهيدا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى .

وأضاف الدكتور حسام صلاح فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم إجراء الصيانات اللازمة خلال فترة الإجازة الصيفية استعدادا لانطلاق العام الجامعى، فضلا عن استعداد الكلية بموسم للأنشطة الطلابية فى إطار تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة كونها محور هام فى بناء وتكوين شخصية الطلاب .

وتابع عميد كلية طب قصر العينى بجامعة القاهرة، أن سيتم تنظيم أسبوع تعريفى للطلاب الجدد بمشاركة الطلاب القدامى عن أقسام وأنشطة الكلية، بالإضافة إلى التعريف بالاتحادات الطلابية ونشاطها وكيفية الاشتراك بها والتعريف بخريطة مبانى الكلية والأقسام المختلفة، مؤكدا استعداد الكلية بموسم للأنشطة الرياضية والثقافية الهامة سيتم تنظيمها على مدار العام الدراسى.

 

 


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طب قصر العينى

ايمن عاشور

حسام صلام

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العام الدراسى الجديد



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