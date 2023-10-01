اليوم السابع
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عمل حرم آمن حول المدرسة أبرز استعدادات المرور للعام الدراسى الجديد

الأحد، 01 أكتوبر 2023 08:00 ص
عمل حرم آمن حول المدرسة أبرز استعدادات المرور للعام الدراسى الجديد بداية العام الدراسي- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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استعدت الإدارة العامة للمرور، للعام الدراسى الجديد بوضع خطة مُحكمة استعدادًا لاستقبال طلاب المدارس، فى إطار تشديد الرقابة والتأمين والتواجد المرورى الفعّال والجدى، استعدادًا لبدء الدراسة بالمدارس والجامعات، واشتملت الخطة على عدة عناصر ومنها:
 
 
- تكثيف الخدمات المرورية لتسيير الحركة المرورية.
 
- التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للمرور على المدارس.
 
- تنظيم الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات.
 
- عمل حرم أمن حول المدرسة والتواجد المرورى.
 
- شن حملات الرادار لمنع السرعات الجنونية على الطرق.
 
- الكشف عن متعاطى المخدرات اثناء القيادة للحافلات التى تقل الطلبة حفاظا على سلامتهم.
 
- الدفع بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية.
 
- تواجد سيارات الإغاثة المرورية على الطرق لمواجهة أى أعطال.
 
- تجهيز غرفة العمليات لتسير الحركة المرورية ومتابعة السيارات.
 
- نشر رجال مباحث المرور على المواقف.

العام الدراسى الجديد

اخبار الحوادث

طلاب المدارس

ادارة المرور

حملات مرورية



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