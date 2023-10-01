عدوك ابن كارك.. جزار يقضى 15 سنة من عمره خلف القضبان بسبب "الزبائن"

كتب كريم صبحى

15 سنة قضاها جزار خلف القضبان بسبب الخلاف على أولوية استقطاب الزبائن مع جزار آخر في القاهرة، انتهت بقتله لزميله، حيث قضت محكمة النقض بتأييد حكم محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بالسجن 15 سنة.

أحداث الواقعة دارت في منطقة الزيتون حيث كان يحل عيد الأضحى واستعدت المحلات في منطقة الزيتون لموسم شراء اللحوم، حيث بدأت المشاحنات بين الجزارين على سعر كيلو اللحمة لجذب الزبائن، فاحتدم الخلاف بين المتهم والمجنى عليه لقيامه بتعليق سعر" لكيلو اللحمة" أقل منه في السوق مما أدى إلى نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت الى تشابك بالأيدي أحضر على أثرها المتهم "ساطورًا" من داخل محله وتوجه إلى محل المجنى عليه وطعنه في صدره، وأصاب شقيقه ثم فر هاربا، فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ، واحالته لمحكمة الجنايات التي قضت بسجنه 15 سنة، ثم أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين جزارين، بسبب وضع تسعيره أقل من سعر الاستهلاك لجذب أكبر عدد من الزبائن، حيث تشاجر المتهم مع المجنى عليه وشقيقه، واعتدى عليهما بالتعاون مع آخرين بسلاح أبيض، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة شقيقه.

تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.