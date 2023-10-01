اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:52 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

طفرة اكتشافات الغاز تسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.. تفاصيل

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:00 ص
طفرة اكتشافات الغاز تسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.. تفاصيل الغاز الطبيعي
كتبت - مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسعى مصر لكي تصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز الطبيعي، فعملت على تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة والعمل على تعديل مزيج الطاقة، فضلًا عن جذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف، ولتحقيق هذه الأهداف، وضعت الدولة استراتيجية متكاملة من عدة محاور أولا فيما يتعلق بالبترول والغاز الطبيعي وكانت كالتالى..
 
-تم توقيع اتفاقيات بترولية مع الشركات العالمية للتعاون في مجال البحث والاستكشاف بجميع مناطق الجمهورية. وتطوير نظم المزايدات في مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الإجراءات المتبعة واختصار الفترات الزمنية لتوقيع الاتفاقيات ،بما أسفر عن توقيع 120 اتفاقية جديدة مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى نحو 22 مليار دولار لحفر 452 آبار خلال الفترة2014 -2022، وتحقيق 448 كشفًا "315" زيت - "133"غاز.
 
-وتم إطلاق خطة طموحة للإسراع بمشروعات تنمية الحقول لزيادة معدلات إنتاج الزيت الخام وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي لدعم الأمن القومي للطاقة في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي والمودة للتصدير بما أدى إلى تحقيق إنتاج الغاز الطبيعي طفرة خلال الأعوام الأخيرة بفضل اكتشافات حقول الغاز الجديدة مما أسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الطاقة العالمية.
 
-ونجح القطاع في زيادة قدراته الإنتاجية من الفاز لتصل إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا، بفضل مجموعة من الاكتشافات أهمها حقل ظهر الذي يعد أكبر حقل غاز تم اكتشافه في مصر وينتج 2.7 مليار قدم مكعبة يوميا حتى نهاية عمر المشروع. ويوجد عدد من الحقول الأخرى الأصغر منها - على سبيل المثال : حقل " أتول" باحتياطات تُقدر بنحو 1.5 تريليون قدم مكعبة، بالإضافة إلى حقل "نورس" باحتياطي تريليوني قدم مكعبة، وحقول شمال الإسكندرية تورس، ليبرا، جيزة، فيوم، ريفين)، ويقدر حجم الاحتياطي فيها بنحو 5 تريليونات قدم مكعبة.
 
-وبلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية خلال الفترة من 2014 حتى 2022 نحو 635 مليون طن، بواقع 259 مليون طن زيت خام ومكثفات ونحو 366 مليون طن غاز طبيعي، و10 ملايين طن بوتاجاز، وسجل الإنتاج من البترول 29.3 مليون طن عام 2022/2021 بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 652 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز (285 مليون طن منتجات بترولية 367) مليون طن غاز طبيعي.
 
وقد تمكنت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية من توظيف اكتشافات الغاز في تعزيز الحصيلة الدولارية، إذ نتج عن إيقاف استيراد الغاز من الخارج بنهاية 2018 توفير مليارات الدولارات التي كانت مصر تنفقها على شراء الغاز الطبيعي. ونجم عن اكتشافات الغاز وما تبعها من وجود فائض في معروض الكهرباء كذلك تسديد مصر أغلب الديون النفطية الخارجية للشركات الأجنبية، ما فتح المجال لجذب مزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
 
وفي المجمل، حققت مصر صادرات بلغت 8 ملايين طن خلال عام 2022، ما أسهم في تحقيق عوائد اقتصادية بلغت نحو 8.4 مليارات دولار بزيادة 171 %عما كانت عليه عام 2021 ،ويعود ذلك بصورة أساسية إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال عالميًا، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
 
 
 

البترول

الغاز

الاكتشافات البترولية

مشروعات البترول

مؤتمر حكاية وطن

مؤتمرحكايه وطن

حكاية_وطن

إنجازات الدولة المصرية

جلسات مؤتمر حكاية وطن

موضوعات مؤتمر حكاية وطن

أجندة جلسات مؤتمر حكاية وطن

اجنده حكايه وطن

فعاليات حكايه وطن

فعاليات حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح حكاية وطن

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر حكاية وطن

مؤتمر حكاية وطن بالعاصمة الإدارية

مشروعات الدولة المصرية

التنمية الاقتصادية في مصر

الرئيس السيسى

أخبار مؤتمر حكاية وطن

كلمة الرئيس السيسى

أخبار الرئيس السيسى

المشاركون في مؤتمر حكاية وطن

حياة كريمة

برنامج تكافل وكرامة

القضاء على فيروس سى

تعمير سيناء

مشروعات الطرق

مشروعات الموانئ

المزارع السمكية

الرمال السوداء

تطوير التعليم

التأمين الصحى

الدعم

محطات تحلية المياه

القضاء على العشوائيات

العلمين الجديدة

اكتشافات البترول

اكتشافات الغاز



الموضوعات المتعلقة

وزير البترول: "حياة كريمة" ساهمت فى زيادة حجم توصيل الغاز الطبيعى للصعيد

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:29 ص

"اليوم السابع" داخل أول معمل محركات الاحتراق الداخلى فى كلية الهندسة جامعة طنطا.. أستاذ هندسة القوى الميكانيكية: يضم منظومة لقياس كفاءة محرك الديزل ومعدل استخدام الوقود والعادم باستخدام الغاز الطبيعى.. صور

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 09:00 م

حياة كريمة تغير ملامح قرية دناصور بالمنوفية.. إنشاء مكتب بريد وتوصيل الغاز الطبيعى وصيانة المدارس والأسواق الحضارية.. وتشغيل خطوط الاتصالات الأرضية بالفايبر وإنشاء مركز شباب.. والقرية تنافس المدن فى شتى الخدمات

السبت، 23 سبتمبر 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة