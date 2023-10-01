طريقة استخراج اشتراكات القطارات للطلبة وضوابطها

كتب ـ سيد الخلفاوى

أتاحت السكة الحديد اشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر بتخفيضات 98%، وعلى قطارات التهوية الديناميكية بتخفيض بنسبة 97% وقطارات الثالثة المكيفة بتخفيض 90% على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل.

وفى النقاط التالية نستعرض شروط وإجراءات استخراج اشتراكات الطلبة بالسكة الحديد.

- الاشتراكات متاحة على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط .

- يتم صرف الاشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم .

- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات ( الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر ) وفى حالة ضبط الاشتراك مع شخص آخر غير صاحب الاشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة .

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة 9 شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن 9 شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة 3 شهور خلال فترة التدريب العملي .

- يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملء الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات مرفق معها عدد 2 صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي .

- يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الأدنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر ) دون تحصيل اى رسوم وبدون مقعد ، وفى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر .

- يتم استخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً وفي حالة تواجده بدون رسم حجز مقعد يعتبر راكب بدون تذكرة ويتم تحصيل الأجرة والغرامة المقررة طبقاً للوائح .