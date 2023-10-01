طرح وحدات تجارية فى مزايدة علنية للإيجار 10 سنوات بميدان محطة مصر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أصدرت محافظة الإسكندرية بيان، أعلنت فيه طرح وحدات تجارية بميدان محطة مص ر، وذلك حفاظًا على مكتسبات مشروع التطوير المتكامل بميدان محطة مصر ومخرجاته، وفي إطار عقد الإنابة الموقع بين كل من محافظة الإسكندرية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإدارة المشروع.

وفى هذا الإطار يعلن بنك القاهرة "الإدارة العامة لأمناء الاستثمار عن طرح مزايدة علنية للإيجار لمدة عشرة سنوات بمشروع ميدان محطة مصر بالإسكندرية على النحو التالي:

أولا: عدد (2) مبنى تجارى يصلح لكافة الأغراض التجارية.

كائنين بمول الترام، مول السوق الحضاري

ثانياً: عدد (5) كافيتريا بالروف ، أعلى مول الترام بميدان محطة سكك حديد مصر- محافظة الإسكندرية.

وتقام جلسة المزايدة يوم غدا الإثنين 2/ 10/ 2023 الساعة 1 ظهرا ، وتعقد الجلسة بمقر دار مناسبات الشهداء - عمارات مصطفى كامل- محافظة الإسكندرية، وتطلب كراسة الشروط والمواصفات من جميع فروع بنك القاهرة ، موقع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بميدان محطة مصر.