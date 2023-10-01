ضبط 3300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بطنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين ، من ضبط 3300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وشيبسى ومياه غازية، قبل بيعهم للجمهور، خلال حملة بمدينة طنطا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق العامة.

وتشكلت حملة مكبرة، ضمت في عضويتها ياسر مراد مدير إدارة التموين بطنطا ومحمد الشيخ مدير الرقابة، أسفرت عن ضبط 3300 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية وشيبسى ومياه غازية، تم التحفظ على المضبوطات ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات