ضبط 268 بطاقة تموينية بالمخالفة فى أحد منافذ مشروع جمعيتى بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، لضبط ومتابعة البقالين ومنافذ مشروع جمعيتى حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على البقالين ومنافذ مشروع جمعيتى حفاظا على أموال الدعم المقدم للمواطنين.

وقامت إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة و تحت إشراف ريهام عبد القادر رئيسة الرقابة ومحمد الشافعى مفتش الإدارة بالاشتراك مع مباحث التموين بنطاق الادارة والتى أسفرت عن ضبط أحد منافذ مشروع جمعيتى وذلك لحيازته وتجميع 268 بطاقة تموينية بغرض الاتجار والتربح من أموال الدعم. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.