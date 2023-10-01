اليوم السابع
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شاهد كيف استقبلت المدارس بالقاهرة الطلاب فى أول أيام الدراسة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:34 ص
شاهد كيف استقبلت المدارس بالقاهرة الطلاب فى أول أيام الدراسة استقبال خاص للطلاب
كتب سيد الخلفاوى

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حرصت مدارس القاهرة على تنظيم استقبال خاص للطلاب بأول يوم فى الدراسة، وفى إطار ذلك زينت مدارس إدارة غرب مدينة نصر الفصول بالبالونات ولافتات الترحيب، كما زينت مقاعد الجلوس، وأسوار المدارس. 
 
وفى السياق، أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن روابط وترددات المنصات الرقمية والقنوات التعليمية للعام الدراسي 2024/2023، حيث أوصى ايمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بطباعتها ووضعها فى مكان ظاهر فى جميع مدارس الإدارات التعليمية ، حتى يتثنى لجميع الطلبة رؤيتها. 
 
وفى السياق تقدم أيمن موسى، وكيل أول الوزارة - مدير المديرية، برسالة إحترام وتقدير لمن تقع على عاتقه أمانة ورسالة بناء جيل من أجيال مستقبل مصر، مشيراً أن للمعلم قيمة سامية عظيمة ودور هام في المجتمع ؛ إذ يجد المتعلم في معلمه طوق النجاة ، والمخرج الوحيد من ظلام الجهل وقلة المعرفة إلى نور العلم والتنور ، فالمعلم لتلاميذه كالأب لأبنائه الذي يحرص على مصلحتهم ويريد لهم العلم والفهم والمستقبل المشرق، فمن كالمعلم يحرص على وصول تلاميذه لأعلى الدرجات في التعلم والتثقف .
 
 بالإضافة إلى أنّ المعلم هو نسمة الربيع التي تهبّ على العقول فتحييها علمًا ومعرفةً، وتفتح نوافذ العلم فيها ليدخل منها الخير والطموح والأمل المنشود للمستقبل، حتى يُصبح الفرد متعلمًا يعرف ما يُريد ويصل إلى مبتغاه بكلّ عزم وإصرار، فهو الذي يصنع الطبيب والمهندس والصيدلى والمحامي وأصحاب جميع المهن من متعلمين وحرفيين، ولولاه لما استطاع هؤلاء أن يُحققوا شيئًا في درب العلم والمعرفة .
 
استقبال خاص للطلاب (1)
استقبال خاص للطلاب (1)

استقبال خاص للطلاب (2)
استقبال خاص للطلاب (2)

استقبال خاص للطلاب (3)
استقبال خاص للطلاب (3)

استقبال خاص للطلاب (4)
استقبال خاص للطلاب (4)

استقبال خاص للطلاب (5)
استقبال خاص للطلاب (5)

استقبال خاص للطلاب (6)
استقبال خاص للطلاب (6)

استقبال خاص للطلاب (7)
استقبال خاص للطلاب (7)

استقبال خاص للطلاب (8)
استقبال خاص للطلاب (8)

استقبال خاص للطلاب (9)
استقبال خاص للطلاب (9)

استقبال خاص للطلاب (10)
استقبال خاص للطلاب (10)

 


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