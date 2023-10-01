سلطات ليبيا تنقذ 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية

وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي التابعة لحكومة الوحدة في بيان: "بناءً على بلاغ من غرفة عمليات جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، قام أفراد الزورق غات التابع لقطاع الأوسط لجهاز حرس السواحل وأمن الموانئ برئاسة أركان القوات البحرية، ظهر السبت، بعمليتي إنقاذ لعدد قاربين مطاطين شمال شرق الخمس".

وأضاف البيان: "تم إنقاذ عدد 110 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية، تم إنزالهم في نقطة الإنزال في قاعدة الخمس البحرية، وتسليمهم إلى الجهات المختصة بعد تقديم الدعم والمساعدة لهم".

وخلال السنوات الأخيرة الماضية، تحولت ليبيا إلى بؤرة انطلاق لرحلات الهجرة الغير شرعية تجاه الضفة الأخرى من المتوسط، حيث يبحث المهاجرون وجلهم من جنسيات أفريقية عن حياة أفضل في أوروبا، التي تشكو تزايد عدد الوافدين إليها عبر ليبيا.