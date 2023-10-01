سلطات المغرب تنقذ طفلا بعد سقوطه فى بئر مهجور

قامت عناصر الدفاع المدنى المغربى، بإنقاذ طفل يبلغ عمره 13 سنة، إثر سقوطه في بئر مهجورة ومكشوفة، عمقها 33 مترا، قرب إقليم اشتوكة آيت باها.

ووفقا لموقع هيسبريس المغربى، فقد كان الطفل يلهو مع زملائه بالقرب من تلك البئر، فاتجه جريا نحو بناية بجانبها، دون أن ينتبه إلى وجود البئر فهوى فيها.

وسارع زملاؤه إلى إخبار أسرته، فقامت بإخطار السلطة المحلية بقيادة بلفاع، التي تحركت على عجل إلى مكان الحادث رفقة مصالح الدرك، قبل أن تلتحق بهما عناصر الوقاية المدنية، التي قامت بانتشال الطفل في ظرف وجيز.

ووفا للسلطات المغربية، فقد أصيب الطفل برضوض وجروح بليغة، استدعت نقله على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى على متن سيارة إسعاف تابعة للدفاع المدنى من أجل تلقي العلاجات اللازمة.