زلزال المغرب.. الجيش المغربى يرفع عدد المستشفيات الميدانية لمعالجة المصابين

وكالات

أعلن الجيش المغربى، إنشاء مستشفيين ميدانيين جديدين، قصد تعزيز الخدمات الصحية المُقدمة لضحايا الزلزال الذى ضرب الحوز فى 8 سبتمبر الجارى، بحسب سكاى نيوز.

وقامت القوات المسلحة الملكية بإنشاء مستشفيين ميدانيين طبيين - جراحيين إضافيين فى منطقتى مجاط بإقليم شيشاوة وإيجرم بإقليم تارودانت (جنوب)، وتأتى هذه المبادرة تنفيذا لتعليمات من العاهل المغربى، الملك محمد السادس.

ووفق بيان لقيادة الجيش، فقد تم رفع عدد المستشفيات الميدانية الطبية-الجراحية التى تم إنشاؤها إلى أربعة، وهذا سيساهم فى تقديم دعم ومساعدة طبية للمجتمع المحلي، خاصةً مع اقتراب موسم الشتاء.

وكشف المصدر ذاته أن المستشفيين الميدانيين الطبيين-الجراحيين الأوليين قاما بأكثر من 121 عملية جراحية وقدما أكثر من 25 ألف خدمة طبية متخصصة، بما فى ذلك خدمات التطبيب عن بعد، التى يقدمها أطباء متخصصون من المستشفيات العسكرية.

ومنذ أن ضرب الزلزال مناطق متفرقة من المغرب، سخّرت القوات المسلحة الملكية وسائل وإمكانيات مهمة فى عمليات الإنقاذ وإيصال المساعدات جوا إلى المناطق المتضررة.

كما قام الجيش المغربى بتزويد المناطق المتضررة من الزلزال بمخابز متنقلة ضخمة، فى خضم الجهود المبذولة لتخفيف آثار فاجعة زلزال الحوز على المتضررين.