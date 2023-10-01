اليوم السابع
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رد الجميل.. الداخلية توزع هدايا على كبار السن والمرضى.. صور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 06:37 م
رد الجميل.. الداخلية توزع هدايا على كبار السن والمرضى.. صور الامن الإنساني
كتب محمود عبد الراضي

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أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "رد الجميل"، حيث نظمت زيارات لكبار السن نزلاء دور الرعاية والمستشفيات بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية لمشاركتهم الاحتفال بتلك المناسبة وتوزيع الهدايا العينية عليهم.. وذلك بمصاحبة قوافل طبية من قطاع الخدمات الطبية لتوقيع الكشف الطبى عليهم وصرف الأدوية اللازمة لهم.
 
 
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تأتى تلك المبادرة فى إطار تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.
 
ولاقت تلك المبادرة إستحسان وشكر من النزلاء الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية.
 
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جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية ومشاركة المواطنين الإحتفال بمختلف المناسبات وإستمراراً لجهود الوزارة نحو مواصلة مسيرتها فى رعاية وخدمة الفئات الأولى بالرعاية لاسيما كبار السن بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين.. وبمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لكبار السن" .
 
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الداخلية

الامن الانساني

جهود الداخلية

كبار السن



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