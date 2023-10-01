رئيس البرازيل يقضى يضعة أيام فى المستشفى بعد خضوعه لعملية بالفخذ

كتبت ـ فاطمة شوقى

يقضى الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا، الذى يبلغ من العمر 77 عاما، بضعة أيام فى المستشفى بعد خضوعه لعملية جراحية فى الفخذ، ومن المقرر أن يعود إلى القصر الرئاسى الأسبوع المقبل، حسبما قالت مجلة سيمانا الإسبانية.

وأشارت المجلة على موقعها الإلكترونى إلى أن الحكومة البرازيلية أكدت أن دا سيلفا سيظل رئيسًا للبرازيل طوال العملية برمتها، بدلاً من نقل السلطة مؤقتًا إلى نائب الرئيس جيرالدو ألكمين.

وقال بول كالمون، أستاذ العلوم السياسية في جامعة برازيليا: "من المحتمل أن يكون تأثير الجراحة التي أجراها لولا طفيفاً، وينبغي ألا يؤثر بشكل كبير على عملية صنع القرار أو المفاوضات".

وأشارت المجلة إلى أن التعافي من جراحة استبدال مفصل الورك يختلف حسب المريض، ولكن يمكن لمعظمهم استئناف الأنشطة اليومية الخفيفة في غضون ثلاثة إلى ستة أسابيع، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام.

وقالت منظمة جراحة العظام، في البداية، يستخدم العديد من المرضى العصا أو العكازات أو المشاية حتى يتحسن توازنهم وقوتهم، وذلك لتجنب السقوط الذي قد يعرض نجاح الجراحة للخطر.

لكن لولا قال مازحا، إن أحدا لن يراه وهو يحمل أي نوع من أدوات المساعدة على المشي. "لن تراني مع مشاية، ولن تراني مع عكازين. وقال: "سيرونني دائماً جميلاً وكأنني لم أخضع لعملية جراحية"، مضيفاً أنه يعاني من الألم منذ أغسطس من العام الماضي.

ويعتبر لولا هو أقدم رئيس في تاريخ البرازيل، وفي الحملة الانتخابية لعام 2022، كان يمزح قائلاً، على الرغم من أن عمره أكثر من 70 عاماً، "لدي طاقة شاب في الثلاثين وحماس شاب فى العشرينات ".

وبعد فترتين رئاسيتين سابقتين، في عامي 2003 و2010، أعلن لولا خلال الحملة الانتخابية أنه إذا فاز، فإنه لا ينوي الترشح لولاية رابعة مدتها أربع سنوات. ومع ذلك، قال في يوليو إن حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه كانت بمثابة "حافز" له للترشح مرة أخرى في عام 2026.

كان لولا مشغولا منذ توليه منصبه في الأول من يناير خلفا للرئيس اليميني جايير بولسونارو، الذي هزمه في الجولة الثانية من الانتخابات في أكتوبر2022. وبعد أن وعد "بإعادة البرازيل" إلى المسرح العالمي، سافر لولا إلى 21 دولة. بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا والهند والأرجنتين وأنجولا.