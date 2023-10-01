ذا هيل: منافسو ترامب يتخلون عن الحذر فى مهاجمته مع اقتراب السباق التمهيدى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل إن منافسى الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أصبحوا أكثر استعدادا لمهاجمته مع اقتراب انطلاق السباق التمهيدى فى ولاية أيوا، وفى ظل غياب المؤشرت على تراجع مكانة ترامب باعتباره الأوفر حظا للفوز بالترشيح الجمهورى فى انتخابات 2024.

وكان حاكم فلوريدا رون ديسانتيس من بين هؤلاء الذين بدأوا فى مهاجمة ترامب خلال المناظرة الثانية للجمهوريين الأسبوع الماضى، فى تحول ملحوظ من مرشح كان حذرا بشكل عام إزاء تنفير القاعدة الشعبية الموالية لترامب.

وذكرت الصحيفة أن مثل هذه الهجمات تفتح مرحلة جديدة من السباق التمهيدى مع تزايد يأس منافسى ترامب وتبقى أشهر قليلة فقط على بدء التصويت فى أيوا.

وقال الخبير الإستراتيجى الجمهورى نيكو سكلينجر إن الوقت تأخر، ولو كانت الحملة الانتخابية لأى مرشح ستقوم بخطوة، فإن الآن هو الوقت المناسب.

ولا يزال ترامب، الذى يحافظ على تقدمه بفارق كبير على منافسيه فى استطلاعات الرأى الوطنية وفى الولايات، بسط نفوذ قوى على الحزب الجمهورى. ولهذا السبب، فإن العديد من المرشحين الجمهوريين لسباق الرئاسة كانوا مترددين لمهاجمته قلقا من تنفير قاعدة ناخبيه شديدة الأهمية.

وتشير المناظرة الثانية إلى أن هذا الأمر ربما يتغير. فقد سارع ديسانتيس وآخرون إلى انتقاد الرئيس السابق لغيابه عن المناظرة. وكان ترامب قد استشهد بتقدمه الكبير فى الاستطلاعات كسب لعدم حضور المناظرات. ومن المتوقع أن يغيب عن المناظرة الثالثة فى أوائل نوفمبر المقبل.

وكان التحول الأكبر فى الموقف من ترامب من نصيب ديسانتيس، الذى حل بكشف مستمر فى المركز الثانى فى الاستطلاعات. وقال ديسانتيس إن الرئيس السابق كان ينبغى أن يكون على المنصة.

بينما تحدث حاكم نيوجيرسى السابق كريس كريستى مباشرة إلى ترامب عبر الكاميرا، وجادل بان غاب عن المناظرة لأنه يخشى من التحدى.