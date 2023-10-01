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حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح مهرجان المواجهة والتجوال في دورته الثانية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:17 م
حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح مهرجان المواجهة والتجوال في دورته الثانية مهرجان المواجهة والتجوال بقنا
قنا صابر سعيد

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افتتح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مهرجان المواجهة والتجوال في دورته الثانية بالعرض المسرحي "نجوم من خشب" والذى أقيم بقرية الكاراتيه التابعة لمركز قوص، ضمن فعاليات مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، والذي يستمر عرضة حتى الخميس 5 أكتوبر الجارى بالمجان لأبناء المحافظة، ويقام العرض تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، ومن إنتاج مسرح العرائس التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج الفنان محمد الشرقاوى.
 
 جاء ذلك بحضور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وحسام حمودة، السكرتير العام، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد كبير من الأطفال وذويهم من أهالي قرية الكراتية مركز قوص، وهى إحدى القرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
وأكد محافظ قنا، على أهمية تنفيذ مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية لمواجهة الأفكار المتطرفة والموروثات الثقافية السلبية والهدامة، ونشر الوعى الثقافي وغرس القيم الوطنية، بهدف استكمال استراتيجية بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية المصرية، وهو ما يعكس إيمان الدولة بقيمة الفن والثقافة في تشكيل الوجدان و بناء الإنسان وتحقيق العدالة الثقافية، من خلال مشروع مسرح المواجهة والتجوال، التابع للمبادرة الرئاسية "حياه كريمة" .
 
وأضاف الداودي، أنه من المقرر أن يستمر العرض المسرحي غدا الإثنين 2 أكتوبر بقرية حجازة قبلى مركز قوص، ويوم الثلاثاء 3 أكتوبر بقرية بشلاو بمركز شباب الأوسط قمولا بنقادة، ويستمر العرض المسرحى يومى الاربعاء والخميس الموافقين4 و5 اكتوبر بقصر ثقافة قنا. 
 
 وأشار المخرج محمد الشرقاوي، إلى أن فرقة مسرح المواجهة والتجوال، تبدأ مرحلة جديدة تهدف الوصول بالمنتج الثقافي إلى المناطق الأكثر احتياجا ضمن المد الثقافي والفنى، فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا ان البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أعلن عن خطة فرقة المواجهة والتجوال بقيادة الفنان محمد الشرقاوى، في الفترة من 1 أكتوبر 2023 حتى 2 يونيو 2024.
 
يذكر أن أحداث العرض المسرحي ، تدور حول مجموعة من عرائس الماريونيت التي تتقدم للمشاركة بمسابقة فنية تحت عنوان "نجوم من خشب"، ويحاول كل منهم تقديم موهبته، ولكن يظهر "ديبو" الشرير، الذي يحاول إفساد المسابقة، فيما تتوالى الأحداث سريعا والتي جاءت للتأكيد على العديد من القيم والمعاني مثل "حب الخير والمواطنة ونبذ العنف".
 
 
مهرجان المواجهة والتجوال بقنا (1)
مهرجان المواجهة والتجوال بقنا (1)

مهرجان المواجهة والتجوال بقنا (2)
مهرجان المواجهة والتجوال بقنا (2)

مهرجان المواجهة والتجوال بقنا (3)
مهرجان المواجهة والتجوال بقنا (3)
 

 


مسرح التجوال

حياة كريمة

قرية الكراتية

محافظ قنا

اخبار قنا



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