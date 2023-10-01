"حياة كريمة" تنهى أزمة قرية السوالم فى دمياط بـ 18 فصلا دراسيا جديدا

دمياط - هيثم مراد

مشروعات متعددة قدمتها المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في كافة القطاعات، والتي كان لها الأثر البالغ في تطوير خدمات تلك القطاعات داخل قري مصر، وفي محافظة دمياط تمكنت مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في قطاع التعليم من حل أزمة قرية "السوالم" التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط.

تدخلت المبادرة الرئاسية بشكل مباشر في تطوير مدارس القري التي شملتها مشروعات "حياة كريمة" في مرحلتها الاولى، وكان لقرية السوالم نصيبا في ذلك، فقد تم انشاء مبني داخل مدرسة "مهرشان " التابعة للقرية مكونا من خمس ادوار والذي لعب دورا هاما في القضاء على أزمة أبناء القرية الراغبين في إلحاق أبنائهم بمراحل التعليم الأساسي.

مبني جديد استغرق إنشاؤه عاما واحدا، يحتوى على 18 فصلا دراسيا مابين مراحل رياض الأطفال، والتعليم الابتدائي، كما أنه يتضمن أيضا على بعض الغرف الخاصة بالمشرفين والمعلمين، وتستعد القرية لاستقبال العام الدراسي الجديد بدخول المبني إلي الخدمة والذي قدم حلا جذريا لأزمات إلحاق أبناء القرية سواء بالتعليم الأساسي أو رياض الأطفال.

ويقول محمد نجاح أحد أبناء القرية: " مشروع توسعة مبني المدرسة قدم حلولا كثيرة لنا، في الماضي كنا نعاني أثناء التقديم لابنائنا في مراحل رياض الاطفال على وجه الخصوص لم نكن نملك أية فصول لهم داخل القرية، ولكن الآن أصبح لدينا مكانا يمكننا التقدم إليه لأبنائنا".

واشارت أحدي سيدات القرية قائلة: " قريتنا كبيرة وكانت تفتقر إلي الكثير من الخدمات، ولكن مشروع مدرسة مهرشان الجديدة كان مهما لنا كأولياء أمور، كنا في الماضي نضطر الحاق أبنائنا بمدارس تبعد عن منازلنا بكيلومترات، كان الأمر شاقا على الأطفال وعلينا نحن ايضا، الآن الأمر أصبح سهلا واصبح لدينا مكانا يمكن لأبنائنا الالتحاق به".

واضاف مواطن آخر من أبناء القرية: " في فصل الشتاء كنا نعاني من توصيل ابنائنا من أجل التحصيل الدراسي، كان لابد من الذهاب الي قري مجاورة، كنت أفتقد لتأمين أبنائي أثناء الذهاب والعودة، ولكن بعد مشروع حياة كريمة اختلف الأمر، الآن المدرسة بجوار المنزل سيكون أبنائي داخل فصولهم يوميا دون عناء" .