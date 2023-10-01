اليوم السابع
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بتكلفة 250 مليون جنيه..

حكاية وطن .. إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لإنشاء حضانات الأطفال

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:24 ص
حكاية وطن .. إطلاق البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لإنشاء حضانات الأطفال رعاية الأطفال - ارشيفية
كتب مدحت وهبة

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حظى ملف رعاية الأطفال على مدار السنوات الماضية باهتمامات الدولة، ونفذت وزارة التضامن الاجتماعي البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة لإنشاء وتطوير حضانات الأطفال، بالإضافة إلى 21 مركزا للأسرة والطفل يستفيد منها 71 ألف طفل تحت سن 4 سنوات بتكلفة 250 مليون جنيه أيضا تدريب 2500 ميسرة بالحضانات، وذلك حتى مارس 2023.
 
يأتي ذلك لأهمية مرحلة الطفولة المبكرة فى حياة الطفل منذ الميلاد وحتى 4 سنوات، حيث أطلقت وزارة التضامن الاجتماعى البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يرتبط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي صدقت عليها مصر في عام 2016 الخاصة بتنمية الطفولة المبكرة، استجابة للهدف الرابع "ضمان التعلم مدى الحياة " الذي ينص على التنشئة والتعليم كأساس لتنمية الطفل ونجاحه الأكاديمي وزيادة إنتاجيته.
 
ويقوم البرنامج القومي على أربعة مكونات أساسية، وهي تطوير البيئة الفيزيقية لحضانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وضع منهج نموذجي للحضانات، وبناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، والتشبيك مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بقطاع الطفولة المبكرة وتم الانتهاء من إعداد منهج خاص بهذه المرحلة العمرية كمنهج نموذجي لحضانات الطفولة المبكرة يتواءم مع معايير التنشئة المتكاملة والتربية الحديثة والإيجابية، أيضا  تطوير وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانات فى مصر .
 

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