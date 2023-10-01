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حالة الطقس.. انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:00 ص
حالة الطقس.. انخفاض فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 31 درجة حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم، انخفاضاً في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من (3:4 درجة مئوية)، يصاحب ذلك سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 22، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 21، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29.
 
وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الإثنين 2 أكتوبر 2023 إلى الخميس 5 أكتوبر 2023 على النحو التالي:
 
الإثنين 2 أكتوبر 2023
القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 22، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 31 والصغرى 20، وجنوب الصعيد العظمى 42 والصغرى 27.
 
الثلاثاء 3 أكتوبر 2023
القاهرة والوجه البحري العظمى 30 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 26.
 
الأربعاء 4 أكتوبر 2023
القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26.
 
الخميس 5 أكتوبر 2023
القاهرة والوجه البحري العظمى 31 والصغرى 21، والسواحل الشمالية العظمى 28 والصغرى 21، وجنوب سيناء العظمى 36 والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 22، وجنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 26.

 


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