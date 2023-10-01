اليوم السابع
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جهود الدولة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة (إنفوجراف)

الأحد، 01 أكتوبر 2023 03:38 م
جهود الدولة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة (إنفوجراف) جهود الدولة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة

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نجحت الحكومة خلال سنوات معدودة فى القضاء على المناطق العشوائية الخطرة، وإعلان مصر خالية من المناطق العشوائية غير الامن، والتى عنت منها مصر خلال العقود الماضية.
 
وجاء تطوير العشوائيات على محورين، الأول المناطق الخطرة، والثانى المناطق غير المخططة:
- تطوير العشوائيات يقف البناء غير المخطط والتكدس السكاني خلف الكثير من المناطق العشوائية وغير الآمنة، وقد تدخلت الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني تلك المناطق وخاصة غير الآمنة منها، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 67.8 مليار جنيه خلال الفترة (2023-2014) لتطوير 342 منطقة غير آمنة، وأكثر من 318 مليار جنيه إجمالي التكلفة التقديرية لتطوير 60 منطقة غير مخططة في الفترة (2014-2023). 
جهود الدولة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة
جهود الدولة للقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة
 
وبلغ إجمالي الوحدات السكنية المنفذة حتى عام 2022 236.8 ألف وحدة سكنية، و9.3 آلاف وحدة جار تنفيذها، وذلك في الـ 342 منطقة غير آمنة التي انقسمت كما يلي: 268 منطقة بواقع 28 منطقة من الدرجة الأولى (المهددة للحياة) 190 منطقة من الدرجة الثانية (غير الملائمة، 
29 منطقة من الدرجة الثالثة (المهددة للصحة) 21 منطقة من الدرجة الرابعة تفتقر إلى الحيازة المستقرة) ومن أهم المشروعات التي قامت بها الدولة في هذا الإطار ما يلي: 
 
مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو بمحافظة القاهرة بتكلفة نحو 5 مليارات جنيه. 
مشروع الأسمرات بمحافظة القاهرة بمراحله الثلاث بإجمالي 18.4 ألف وحدة سكنية. 
مشروع مقا حي السلام بمحافظة القاهرة، وهو يضم 4416 وحدة سكنية بتكلفة 1.3 مليار جنيه. 
مشروع إسكان المحروسة بمحافظة القاهرة بمرحلتيه الأولى والثانية بإجمالي 4.9 آلاف وحدة سكنية وتكلفة 880 مليون جنيه. 
مشروع بشاير الخير بمحافظة الإسكندرية بمراحله الثلاث بإجمالي نحو 13 ألف وحدة سكنية وتكلفة 7 مليارات جنيه. 
مشروع حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، بإنشاء 2432 وحدة سكنية التطوير منطقتي "نزلة السمان" و"سن العجوز". 
ومن أهم مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير المخططة ما يلي: 
31 منطقة بمحافظة القاهرة بتكلفة 350 مليون جنيه. 20 منطقة بمحافظة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه. 
7 مناطق بمحافظة دمياط بتكلفة 175 مليون جنيه. 
3 مناطق بمحافظة الدقهلية بتكلفة 56 مليون جنيه. 
3 مناطق بمحافظة الإسكندرية بتكلفة أكثر من 109 ملايين جنيه.
 

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