جامعة قناة السويس تحافظ على ظهورها المتميز فى تصنيف التايمز البريطانى 2024

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، أن نتيجة تصنيف التايمز البريطاني لمؤسسات التعليم العالي صدرت، وقد حافظت جامعة قناة السويس على ظهورها المتميز فى تصنيف 2024 للتايمز للتعليم العالي، موضحا أن جامعة قناة السويس ظهرت من أفضل 1200 جامعة على مستوى العالم من بين 1904 جامعة، وبترتيب الحادي عشر بين 28 جامعة على مستوى مصر.

وأظهرت جامعة قناة السويس تقدما ملحوظا فى مؤشر المكانة الدولية، حيث احتلت الجامعة الترتيب 784 على مستوى العالم من حيث التعاون الدولي.

وأشار الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تصنيف الجامعة فى "تايمز للتعليم العالي لعام 2024" يشمل 1904 جامعة من 108 دولة ومنطقة على مستوى العالم.

وقال نائب رئيس الجامعة إنه قد تم تحديث منهجية الإصدار الـ20 من التصنيف العالمي بشكل كبير، لتعكس مخرجات جامعات متنوعة كثيفة البحوث في جميع أنحاء العالم، ويستند التصنيف إلى 18 مؤشرا (عوضا عن 13 مؤشر العام الماضي) من مؤشرات الأداء الدقيقة، التي تقيس أداء المؤسسات في خمسة مجالات رئيسية.

فى حين أوضح الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن تصنيف التايمز يعتمد على 5 مجالات رئيسية هي: التدريس (بيئة التعلم) %30، والبحث (حجم أو معدل إنتاجية الأبحاث، دخل الأبحاث، السمعة) %30، والاستشهادات (تأثير البحث) %30، المكانة الدولية (الطلبة الدوليين، الأساتذة الدوليين، التعاون الدولي) %7.5، والتطبيق في الصناعة (نقل المعرفة) %2.5. حيث يعتمد دخول الجامعات في التصنيف على معايير رئيسية منها أن تنشُر الجامعة أكثر من 1000 بحث على مدى السنوات الخمس السابقة، وأكثر من 150 بحثًا في العام الواحد، وعلى أن تكون الأبحاث قابلة للتطبيق، وأن تُقدم الأرقام الإجمالية لسنة التصنيف، ويجب أن تقوم الجامعة بالتدريس للطلاب على مستوى البكالوريوس، لذلك فإن مؤسسات الدراسات العليا فقط لا تدخل في التصنيف، كما تُستبعد الجامعات من دخول هذا التصنيف إذا كان 80% أو أكثر من مُخرجاتها البحثية في مجال موضوع واحد من التخصصات الـ11 المعروفة بالتصنيف.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة إلهام علي الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي أن تصنيف هذا العام حلل أكثر من 134 مليون استشهاد، عبر 16.5 مليون مقال بحثي وشمل إجابات استطلاعية من 68402 باحثا على مستوى العالم. وتم جمع 411789 نقطة بيانات من أكثر من 2673 جامعة قدمت لتصنيف هذا العام.

وتم إدراج 1904 مؤسسة إلى تصنيف هذا العام، فى حين تم إدراج 769 جامعة أخرى بحالة" مراسل "، مما يعني أنها قدمت بيانات ولكنها لم تستوف معايير الأهلية لدينا للحصول على رتبة، ووافقت على عرضها كمراسل في الجدول النهائي.