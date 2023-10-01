جامعة المنصورة توجه قافلة متكاملة لخدمة أهالى قرية دميانة فى بلقاس بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

انطلقت قافلة جامعة المنصورة المتكاملة، (جسور التنمية 22) لخدمة أهالي قرية دميانة بمركز بلقاس محافظة الدقهلية في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري (مبادرة حياة كريمة)، وذلك تحت رعاية الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، و المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية، العقيد إسماعيل معوض، العقيد علي جبريل رئيس مؤسسة حياة كريمة بالدقهلية، وتنسيق كلاً من: الدكتورة إيمان أحمد أبو الفضل، منسق مبادرة حياة كريمة بجامعة المنصورة، والمهندسة شيماء محمد الصديق، منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الدقهلية، إسراء أحمد، منسق إداري للقافلة، وقد شملت القافلة المتكاملة (قافلة طبية وتوعية صحية وقافلة بيطرية وزراعية وأنشطة ترفيهية للأطفال).

وصرحت الدكتورة غادة القنيشي، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بأنه قد تم توقع الكشف على ( 500) مواطن بمختلف التخصصات الطبية، وتحويل (22) حالة لإستكمال العلاج بمستشفيات جامعة المنصورة.

وأعرب الدكتور محمد جبر وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن القافلة البيطرية قامت بالكشف على (315) من الحيوانات والطيور، كما تم تقديم الإرشاد للمربين عن طريقة التغذية السليمة للحيوانات.

وصرحت الدكتورة وفاء أبو المعاطي مدير مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة، بأن اللجنة قامت بتنظيم عدد من ورش العمل الترفيهية والتعليمية، حيث تم تنظيم ورشه عمل فنيه للتلوين الحر لحوالي (45) طفل وطفله، تنظيم العاب ترفيهيه تعليميه للأطفال وسرد بعض القصص التفاعلية مع الاطفال من سن سنتين الي 14 سنه، ورشة عمل صناعة مسكات وتيجان لحوالي (50) طفل وطفله، رسم ع الوجه وتوزيع الهدايا والألعاب والحلوى على حوالي (140) طفل وطفله تتراوح أعمارهم ما بين 6 شهور إلى 14 سنه، وشارك في تقديم الورش اسراء شتا، محاسن محمود.

ومن جانبها صرحت وفاء فتحي، وكيلة كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئة، أن أعضاء لجنة التوعية الصحية، قد قاموا بتقديم التوعية حيث قامت الدكتورة إيناس صبري، بالتوعية عن صحة المراة وتنظيم الأسرة كما قامت الدكتورة هند وجية الشافعي، بالتحدث عن مسببات الأنامية و طرق العلاج والوقاية، من الديدان لدي الأطفال وأسبابها و أعراضها.

ومن جانبه صرح الدكتور متولي ابو سريع، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان القافلة الزراعية، قامت بتقديم الإرشاد الزراعي لعدد من المزارعين، عن أهم أساليب الرعاية وخدمة المحاصيل الإستراتيجية، كالفول البلدي والقمح وبنجر السكر وتوعية المزارعين وكذلك المهندسين الزراعيين بأهم وأحدث الوسائل والعمليات الزراعية وكذلك مقاومة الامراض الشائعة وطرق الوقاية منها في تلك المحاصيل الهامة.