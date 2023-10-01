توقيع بروتوكول لإقامة معرض دائم باسم الغرفة التجارية بمدينة المنصورة

الدقهلية شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توقيع بروتوكول لإقامة معرض دائم باسم ا لغرفة التجارية بمدينة المنصورة، يضم كافة السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في متناول المواطنين للحد من غلاء الأسعار.

وقال "مختار"، إن المعرض الدائم بالمنصورة على مساحة 800 متر مربع بشارع بورسعيد أمام مساكن مشعل يعد بداية وانطلاقة نحو إقامة معارض دائمة مماثلة بباقي المراكز والمدن على مستوى المحافظة.

واشار "مختار" إلى المعرض يتم افتتاحه خلال الأيام القليلة القادمة من شهر أكتوبر الجاري للمساهمة في توفير السلع للمواطنين وضبط وتخفيض أسعار السلع والمنتجات بالأسواق.

وأكد "مختار" على ضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بأسعار تنافسية مخفضة لرفع المعاناة عنهم.

ووجه مختار الشكر وتقدير المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة وللغرفة التجارية بالدقهلية ولتجار الدقهلية، على تكاتفهم من أجل توفير كافة السلع والمنتجات بأسعار تنافسية من أجل مواطني الدقهليه وهذا ليس بجديد عليهم.

هذا وقد وقع البروتوكول المهندس احمد رعب رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالدقهلية، عن الغرفة التجارية والمحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، عن مديرية التموين و محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة عن رئاسة حي غرب القائمة على تدبير أرض المعرض.

وقد حضر التوقيع باسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، و نهى فهمي مدير عام العلاقات والمراسم و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، و رضا سلامه مدير عام الاعلام، وأشرف جاد عضو العلاقات العامة والمراسم بديوان عام المحافظة، و ايهاب سيف ممثلا عن الشئون القانونية بالغرفة التجارية بالمنصورة.

جاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضبط الأسعار في الأسواق وتوفير كافة السلع ومنع الاحتكار وتلبية احتياجات المواطنين ورفع المعاناة عن كاهلهم، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.