توزيع هدايا وبالونات على التلاميذ فى مدارس كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عدداً من المدارس، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للأطفال والتلاميذ والطلاب في كافة المراحل الدراسية، مؤكداً انتظامها دون أية معوقات، وذلك بعد أن كانت مديرية التربية والتعليم، وكافة الجهات المعنية قد أنهت كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد 2023/ 2024.

وأعلن المحافظ، تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الـ13، لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة. وقدم المحافظ التهنئة بالعام الدراسي الجديد للطلاب والعاملين بالتربية والتعليم، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية على الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية.

وحرص المحافظ على تفقد الفصول الدراسية وتابع توزيع الهدايا والبالونات على الأطفال، بعدد من المدارس، ووجه بالترفيه على الأطفال لكسر حاجز الرهبة لديهم والاهتمام بالأنشطة الترفيهية والجانب المهاري، مشدداً على ممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.

وتفقد محافظ كفر الشيخ ونائبه، فصول مدرسة الشهيد حمدي إبراهيم الإعدادية، ودورات المياه للإطمئنان على نظافتها، وتفقد معامل المدرسة المتعددة، ومكتبة المدرسة، كما تفقد الفصول، وأدار نقاش مع الطلاب عن المشروعات القومية، ومبادرة حياة كريمة، إضافة للاحتياجات التي تحتاجها الأحياء التي يقطنون بها، كما اختبرهم في عدد من الموضوعات التي درسوها في الأعوام السابقة، إضافة التعرف على مستواهم في اللغة الإنجليزية.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم، وسامح داوود، مدير إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية، وجهاد المارية، مدير مدرسة الشهيد حمدى الإعدادية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على انتظام الدراسة ب 2298 مدرسة بمدن وقرى محافظة كفر الشيخ، بحضور878 ألف و165 طالب وطالبة، بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، موجها بممارسة الأنشطة الطلابية، وتوجيه لجان المتابعة والأقسام، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وانهت مديرية التربية والتعليم من استقبال الأطفال والطلاب بكافة المراحل التعليمية، وأنواع التعليم المتعددة، وعدد المدارس 2298 مدرسة، منهم 543 رياض أطفال، ستستقبل 37597 طفلا وطفلة ب 1401 فصل، والتعليم الابتدائي 791 مدرسىة، تستقبل 46442 تلميذ وتلميذة ب 9125فصل، و614 مدرسة إعدادي، تسقبل 201876 طالبا وطالبة بـ 4329 فصلاً، و128 مدرسة تعليم ثانوي عام، تستقبل 80577 طالب وطالبة بـ 1708فصلاً، و 153 مدرسة تعليم فني تستقبل 89575 طالب وطالبة، بـ 2013 فصلاً ، و109 مدرسة تعليم مجتمعي، تستقبل 3270 طالب وطالبة بـ 109 فصلاً، و46 مدرسة تربية خاصة، تستقبل 808 طالبا وطالبة بـ 95 فصلا.