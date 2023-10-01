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توافد طلاب الجيزة على المدارس فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. صور

الأحد، 01 أكتوبر 2023 07:49 ص
توافد طلاب الجيزة على المدارس فى أول أيام العام الدراسى الجديد.. صور توافد طلاب الجيزة على المدارس
كتبت مرام محمد - تصوير كريم عبد العزيز

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توافد طلاب محافظة الجيزة، قبل قليل، على المدارس فى أول يومي دراسي لهم بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، وسط أجواء مبهجة بحضور أسري كبير، خاصة أولياء أمور تلاميذ المراحل التعليمية الأولى، حرصاً منهم على أن يكونوا بجانب أولادهم في أولى خطواتهم الدراسية.
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة أتمت استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024 بتوفير كافة الإمكانيات والسبل للطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس من تأهيل وتطوير المنشآت وتقديم التدريبات العملية، وكذلك الاهتمام بالبيئة المحيطة وقيام الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة برفع مستوى النظافة داخل وخارج المدارس لتوفير المناخ الملائم للطلاب.
 
وأشار المحافظ، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها والتشديد على مديري الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس والزجاج والشبابيك وأسلاك الكهرباء وتوفير طفايات الحريق وغسيل ونظافة خزانات المياه مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة.
 
يُذكر أن مديرية التربية والتعليم بالجيزة حددت مواعيد دخول المراحل التعليمية في الأسبوع الأول للدراسة للعام 2023 / 2024، وذلك لتنظيم عملية الدخول ومنع حدوث تداخل بين المراحل التعليمية، وذلك على النحو الآتي: يوم الأحد 1 / 10 بدء دخول الصفوف الأول الابتدائي والأول الاعدادى والأول الثانوى، ويوم الإثنين 2/10 الصفوف الثانى الابتدائي والثانى الاعدادي والثاني الثانوي، ويوم الثلاثاء 3/10 دخول الصفوف الثالث الابتدائي والثالث الإعدادي والثالث الثانوي، ويوم الأربعاء 4 /10 الصف الرابع الابتدائى، ويوم الخميس 5/10 الصفوف الخامس الابتدائي والسادس الابتدائي، وذلك مع تواجد كافة الصفوف الدراسية السابق ذكرها بانتظام يوميا بعد دخولها.
 
توافد طلاب الجيزة على المدارس (1)
توافد طلاب الجيزة على المدارس (1)

توافد طلاب الجيزة على المدارس (2)
توافد طلاب الجيزة على المدارس (2)

توافد طلاب الجيزة على المدارس (3)
توافد طلاب الجيزة على المدارس (3)
 

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