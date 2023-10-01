تواصل فعاليات مهرجان سباق الهجن بالعريش لليوم الثانى

شمال سيناء - محمد حسين

تواصلت على أرضية ميدان سباقات الهجن بالعريش فعاليات سباق الهجن بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وتنافست لليوم الثاني الهجن المشاركة في السباق من كل المحافظات على جوائز أول الأشواط والتي خصصت لها لأول مرة جوائز سيارات فاز بها أمس 3 هجانة مع انطلاقة السباق.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، افتتاحا أمس مهرجان سباق الهجن بمضمار نادى الهجن الرياضي المصري بالكيلو 17 غرب مدينة العريش.

قال محافظ شمال سيناء، إن هذا السباق هو الثالث بعد عودة الحياة الي طبيعتها في محافظة شمال سيناء، حيث نظمت المحافظة مهرجانًا للهجن في أكتوبر من العام الماضي وفي شهر أبريل الماضي بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وأضاف المحافظ أن سباقات الهجن تضيف رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا في مدينة العريش، لافتا إلي أنه أقيم على هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات البدوية والسيناوية، ومعرض للفن التشكيلي.

أشار المحافظ إلي أن نادى الهجن الرياضي المصري هو أول نادى لسباقات الهجن في مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت إلي كل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية، كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربي، وجمهورها من المتابعين.

أعلن المحافظ عن مشاركة 900 جملًا من مختلف الأعمار من مختلف المحافظات المصرية في السباق، مشيرًا إلي أن 3 سيارات حديثة قدمت كجوائز للفائزين من رعاة السباق.

وأكد عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن، اهتمام القيادة السياسية برياضة الهجن والتي شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، وسجلت شاليهات وفنادق العريش نسبة اشغالات ملحوظة بعد وصول اعداد كبيرة من عشاق رياضة الهجن لمتابعة السباق من كافة مناطق سيناء والمحافظات الأخرى، فضلا عن الترويج للمهرجان لجذب افواج سياحية من القاهرة والمحافظات لزيارة شمال سيناء، انتشر حول مضمار السباق تجار يروجون لبضائع منوعة تخص تقديم خدمات مستلزمات الهجن والمواد الغذائية للمشاركين، وخصصت محافظة شمال سيناء اتوبيسات مجانية لنقل الراغبين فى مشاهدة السباق من مدن المحافظة وتوصيلهم لمقر الفعاليات غرب العريش.