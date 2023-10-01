تفاصيل وشروط 127 وظيفة شاغرة بجامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلنت جامعة كفر الشيخ، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة في المناصب القيادية بالجامعة بواقع 7 وظائف قيادية في عدة كليات وإدارة الجامعة، إضافة إلى وظائف للخريجين للعمل طبيبا مقيما بمستشفى جامعة كفر الشيخ، عن طريق الإعارة من وزارة الصحة، بواقع 120 وظيفة ليكون إجمالي الوظائف الشاغرة 127 وظيفة.

الوظائف المطلوبة كطبيب مقيم بمستشفى جامعة كفر الشيخ واختصاصاتها

وتأتي وظيفة الطبيب المقيم ضمن وظائف الشئون الطبية بالمستشفى، وتختص بمباشرة ومتابعة النواحي العلاجية للحالات المرضية والعلاجية، ومتابعة تغيير الملاحظات التي تقررها الفحوص الطبية وتنفيذ السياسة العلاجية للمرضى المقيمين، وكذلك تعليمات أعضاء هيئة التدريس الطبية والفنية والسياسة العامة للمستشفى، والمحافظة على كرامة المهنة الطبية ومظهرها، وتنظيم العلاقة بين العاملين بالمهنة من أطباء وهيئة التمريض.

التخصصات المطلوبة

وجاءت التخصصات المطلوبة على النحو التالي، 3 أطباء مقيمين تخصص جراحة القلب والصدر، و6 طبيب مقيم تخصص الأمراض الباطنة، و 5 طبيب مقيم تخصص أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، و6 طبيب مقيم تخصص الباثولوجيا الإكلينيكية، و8 طبيب مقيم تخصص الاشعة التشخيصية والتصوير الطبى، و6 طبيب مقيم تخصص أمراض وجراحة العظام، و6 طبيب مقيم تخصص امراض النساء والتوليد، و6 طبيب مقيم تخصص الجراحة العامة، و5 طبيب مقيم تخصص طب القلب والأوعية الدموية، و5 طبيب مقيم تخصص طب وجراحة العيون، و 3 طبيب مقيم تخصص الأمراض الجلدية والتناسلية، و4 طبيب مقيم تخصص الأمراض النفسية والعصبية، و4طبيب مقيم تخصص جراحة التجميل والحروق، و5 طبيب مقيم تخصص علاج الأورام والطب النووي.

إضافة إلى 3 طبيب مقيم تخصص الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، و 4 طبيب مقيم تخصص الأمراض الصدرية، و5 طبيب مقيم تخصص جراحة الأذن والأنف والحنجرة، وطبيب مقيم تخصص طب الأطفال، و2 طبيب مقيم تخصص جراحة الأوعية الدموية، و11 طبيب مقيم تخصص التخدير والعناية المركزة الجراحية وعلاج الألم، و 2 طبيب مقيم تخصص جراحة المسالك البولية، وطبيب مقيم تخصص طب السمع والإتزان بقسم الأذن والأنف والحنجرة، وطبيب مقيم تخصص طب الحالات الحرجة وطب الطوارئ، و 4 طبيب مقيم تخصص جراحة المخ والأعصاب، وطبيب مقيم التخاطب بقسم الأذن والأنف والحنجرة.

الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ويكون من خريجي كلية الطب البشري جامعة كفر الشيخ دور نوفمبر 2020 و2021، ويكون حاصلا على تقدير جيد جدا على الأقل في التقدير العام ومادة التخصص، وألا يكون قد سبق تعيينه في وظيفة طبيب مقيم أو معيد في أي كلية من كليات الطب البشري بالجامعات المصرية حتى تاريخ نشر الإعلان، ولا يجوز ترشح الطبيب لأكثر من وظيفة من الوظائف المعلن عنها.

المستندات المطلوبة

أصل شهادة البكالوريوس، وشهادة الامتياز، وبيان درجات بتقدير سنوات الدراسة، و6 صور شخصية حديثة، والموقف من التجنيد للذكور، وأصل شهادة الميلاد وصورة الرقم القومي سارية، وصحيفة الحالة الجنائية موجهة إلى جامعة كفرالشيخ، وموافقة صريحة من جهة العمل.

كيفية التقديم للوظيفة

تقدم الطلبات شخصياً باليد باسم عميد كلية الطب البشري مرفقة بالمستندات المطلوبة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ نشر الإعلان ولن يلتفت إلى الطلبات التي تقدم قبل أو بعد الإعلان وغير المستوفاة أو المرسلة عن طريق البريد، حيث تطلب الجامعة 120 شخصا للعمل، وينتهي التقدم لها يوم 2023/10/08.

وظائف قيادية بجامعة كفر الشيخ

كما أعلنت الجامعة عن حاجتها لشغل الوظائف القيادية الآتية، أمين كلية الزراعة، ومدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية، ومدير عام الإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، ومدير عام الإدارة العامة للتعاقدات والمخازن، ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العلمية والثقافية، ومدير عام الإدارة العامة للمكتبات.

المستندات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بجامعة كفر الشيخ

- بيان حالة وظيفية من واقع ملف خدمة المتقدم معتمدًا من جهة عمله وموضحًا به الآتي:

تاريخ الميلاد، التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية، تقارير وبيانات كفاية الأداء عن ثلاث سنوات الأخيرة، الخبرات النوعية والزمنية، الوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم، العلاوات التشجيعية، خطابات الشكر والتقدير، الجزاءات إن وجدت، بيان بالدورات التدريبية الحاصل عليها، بالإضافة إلى أي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها، وإفادة قانونية معتمدة من جهة العمل بعدم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية، وصور شخصية حديثة مقاس 4 × 6 + 2 صورة بطاقة الرقم القومي.

إضافة إلى التاريخ الوظيفي، بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته بالمستندات المؤيدة لذلك، سابقة الأعمال في مهام مماثلة أو متقاربة مع الوظيفة المتقدم إليها، نتيجة تحليل المخدرات وفقا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة، والمقترح التطويري للوظيفة المعلن عنها بالوحدة أو أحد أنشطتها لتحسين الأداء ورفع الكفاية الإنتاجية بها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط الإجراءات (طبقا لقرار وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقم 95 لسنة 2017 ) تقدم جميع المستندات الموضحة من أصل و8 نسخ.

كيفية التقدم للوظائف القيادية والمدة المحددة لتلقي الطلبات

يستمر التقديم حتى 24 أكتوبر الجاري 2-23، باسم رئيس الجامعة بمقر الإدارة العامة لجامعة كفر الشيخ مدينة كفر الشيخ، بشارع الجيش طريق طنطا مبنى إدارة الجامعة، ولن يلتفت للطلبات التى ترد قبل أو بعد الميعاد أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو خارجها.