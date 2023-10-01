تعيين محمد حامد وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر بمديرية أوقاف الشرقية.