تعيين محمد حامد وكيلا لمديرية أوقاف الشرقية

أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرارًا بتجديد تكليف الدكتور محمد إبراهيم حامد إبراهيم، بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر بمديرية أوقاف الشرقية.
يذكر أن مديرية الاوقاف بالشرقية، قد قامت بتكثيف الجهود لإعمار وتجديد المساجد وإقامة الصروح الإسلامية وتحسين الأحوال المادية والعلمية للائمة لإظهار صورة رجل الدين بالشكل الأمثل لأداء دورهم الدعوى لنشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحه حيث نظمت الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف، كما اعمار وتجهيز وفرش المساجد بالشكل الذي يليق باستقبال المصلين لأداء الصلوات واقامة الشعائر الدينية.
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