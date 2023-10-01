تعرف على تفاصيل مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

كتبت ـ أسماء نصار

‫تنفذ وزارة الموارد المائية والري مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية والتى يتم تنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:

1- تم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلو مترا.

2- تم استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة .

3- وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة .

4- بلغت تكلفة عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه 66 مليون جنيه والذى يهدف لحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة .

5- بلغت تكلفة عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى "مرحلة أولى" بتكلفة 269 مليون جنيه، والتى تهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الإستثمارات السياحية .

6- بلغت تكلفة مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة 193 مليون جنيه، والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كم واستعادة الشواطئ المفقودة .

7- بلغت تكلفة عملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة "مرحلة أولى" 336 مليون جنيه .

8- عملية تدعيم وتطوير وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل 75 مليون جنيه، من خلال إنشاء حائط بحرى بطول 500 متر تجاه الكورنيش بمنطقة المنشية وحتى محطة الرمل .