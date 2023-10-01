اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 05:26 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على تفاصيل مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:00 ص
تعرف على تفاصيل مشروعات حماية الشواطئ بالإسكندرية وزارة الموارد المائية والري
كتبت ـ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
‫تنفذ وزارة الموارد المائية والري مشروعات حماية الشواطئ بمحافظة الإسكندرية والتى يتم تنفيذها بهدف مواجهة الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية، وحماية المواطنين والمنشآت، والعمل على استقرار المناطق السكنية والصناعية والمدن الجديدة، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر .
 
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل:
 
1- تم تنفيذ العديد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية الممتدة بطول حوالي 90 كيلو مترا.
 
2- تم استعادة شواطئ المدينة بمناطق بئر مسعود والمحروسة .
 
3-  وفرت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي وعدد من المناطق الاستراتيجية الهامة بالمحافظة .
 
4- بلغت تكلفة عملية حماية وتدعيم الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه 66 مليون جنيه والذى يهدف لحماية الحائط البحري الأثري وكوبري المنتزه حتي الفنار من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة .
 
5- بلغت تكلفة عملية حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباى "مرحلة أولى" بتكلفة 269 مليون جنيه، والتى تهدف لحماية القلعة من الأمواج العالية والنحر المستمر فى الصخرة الرئيسية المقام عليها القلعة، بالإضافة لتنمية وتطوير المنطقة أمام القلعة لجذب وتنشيط ودعم الإستثمارات السياحية .
 
6- بلغت تكلفة مشروع حماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة  193 مليون جنيه، والذى يهدف لحماية شواطئ وطريق الكورنيش بالمنطقة من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كم واستعادة الشواطئ المفقودة .
 
7- بلغت تكلفة عملية استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة "مرحلة أولى"  336 مليون جنيه .
 
8- عملية تدعيم وتطوير وحماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل  75 مليون جنيه، من خلال إنشاء حائط بحرى بطول 500 متر تجاه الكورنيش بمنطقة المنشية وحتى محطة الرمل .
 
 

وزير الرى

الشواطىء

الاسكندرية

قلعة قايتباي



الموضوعات المتعلقة

ضوابط صارمة تمنع إقامة المنشآت داخل منطقة الحظر لحماية الشواطئ البحرية

السبت، 23 سبتمبر 2023 11:00 ص

هيئة حماية الشواطئ تتفقد المناطق الحرجة على السواحل بعد العاصفة دانيال.. وتكشف: الوضع مستقر والحالة الفنية لمنشآت الحماية جيدة.. وإلغاء إجازات المهندسين والفنيين ومتابعة مناسيب البحر طوال الشتاء

الأحد، 17 سبتمبر 2023 11:29 م

وزارة الرى تنفذ مشروعات لحماية الشواطئ بالمحافظات الساحلية.. التفاصيل

السبت، 19 أغسطس 2023 02:00 ص

إنجازات وزارة الموارد المائية والرى فى 10 سنوات.. تأهيل أكثر من 7000 كيلو متر من الترع.. حماية الشواطئ بطول 144 كيلو مترا.. 1470 منشأة للحماية من أخطار السيول.. وتشكيل وحدة مركزية للتحول الرقمى ورقمنة الوثائق

الجمعة، 30 يونيو 2023 08:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة