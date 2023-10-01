"تحيا مصر".. تلاميذ بورسعيد يبدأون طابور أول أيام العام الدراسي الجديد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

بدأ تلاميذ مدرسة على مبارك الإبتدائية في نطاق حي الشرق بمحافظة بورسعيد ، اليوم الأحد، طابور أول أيام العام الدراسي الجديد "2023-2024"، بهتاف "تحيا مصر".

ويحرص اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية، اليوم الأحد، على حضور طابور الصباح في مدرسة على مبارك الابتدائية المعتمدة بنطاق حي المناخ.

وسيشهد محافظ بورسعيد، الطابور الذي يتضمن العديد من الفقرات الفنية والثقافية والإذاعة المدرسية، وتحية العلم، بحضور طلاب عدد من المراحل المختلفة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم عن أن 531 مدرسة جاهزة لاستقبال 184 ألف و211 طالب مع بداية العام الدراسي الجديد، وأنه جرى توزيع 1150 مقعد دراسي جديد للطلاب على المدارس بالإضافة إلى 30 جهاز حاسب آلي جديد.