تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها إلى 8 أكتوبر

كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل فتاة لسرقتها لجلسة 8 أكتوبر.

تلقت غرفة النجدة، بلاغا يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة تستخدم كشركة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة موظفة تبلغ 32 سنة ، وبها طعنات وتم نقلها الي المشرحة .

بإجراء التحريات، تبين قيام عاطل بالصعود للشركة وقتلها، بعد سرقتها، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم، وقام فريق من رجال مباحث القاهرة بمطاردته، وتم القبض عليه وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى المحاكمة.