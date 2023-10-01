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بيع 7 محال تجارية وصيدلية في مزاد علنى بمدينة المنصورة الجديدة

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:23 م
بيع 7 محال تجارية وصيدلية في مزاد علنى بمدينة المنصورة الجديدة جلسة المزاد العلني
الدقهلية _ محمد الحبشي

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أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، عن بيع عدد من المحال التجارية مختلفة النشاط، في جلسة مزاد علني اليوم الأحد الموافق 1/10/2023.
 
وأسفرت نتائج جلسة المزاد العلني التى عقدت اليوم بمدينة المنصورة الجديدة، عن بيع 7 محلات، وصيدلية، في السوق التجارى بمشروع إسكان جنة المنطقة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة.
 
وبلغ سعر بيع المتر المربع بالمحلات على النحو التالى :نشاط سوبر ماركت 150 ألف جنيه، نشاط مطعم 131 ألف جنيه، نشاط مجمدات 122 ألف جنيه، نشاط مطعم أسماك 122.5 ألف جنيه، نشاط خضار وفواكه 137 ألف جنيه، نشاط كافتيريا 127.5 ألف جنيه، نشاط صيدلية 130 ألف جنيه، نشاط  كوافير حريمى 127.5 ألف جنيه.
 
يذكر أن مدينة المنصورة الجديدة، إحدي مدن الجيل الرابع، والتي أنشأتها الدولة المصرية حديثا، ضمن 14 مدينة ذكية جديدة، وقد حققت المدينة نجاحا في تخطيط الدولة المصرية لإستصلاح الصحراء ومد شرايين التنمية والإنطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
 
 

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