اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:52 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بوتين يشيد بدور القوات البرية الروسية فى العملية العسكرية الأوكرانية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 12:31 م
بوتين يشيد بدور القوات البرية الروسية فى العملية العسكرية الأوكرانية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أ ش أ

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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم الأحد، بشجاعة وبطولة جنود وقادة القوات البرية الروسية وتضحياتهم التي تتجسد في أداء واجبهم الوطني بالعملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال بوتين ، في برقية التهنئة التي أوردتها قناة "روسيا اليوم" ، " أهنئكم بيوم القوات البرية، ويحق لكم الفخر بمآثر وبطولات أفراد وضباط قواتكم، الذين خدموا وطنهم على مر القرون بشرف وإخلاص، وسجلوا المجد الخالد في ساحات المعارك من أجل حرية واستقلال الوطن"، معربا عن ثقته بأن أفراد القوات البرية سيواصلون إظهار مستوى عال من الجاهزية يضمنون بها سيادة روسيا والحفاظ على مصالحها الوطنية.

وهنأ الرئيس الروسي القوات البرية الروسية بعيد تأسيسها ، مشيدا بدورها في ضمان سيادة روسيا وحماية مصالحها على مر التاريخ، معربا عن تمنيه لجنود وضباط القوات البرية وقدامى المحاربين وذويهم بالخير والتوفيق.

 


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روسيا

القوات البرية الروسية

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