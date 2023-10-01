بوتين يشيد بدور القوات البرية الروسية فى العملية العسكرية الأوكرانية

وقال بوتين ، في برقية التهنئة التي أوردتها قناة "روسيا اليوم" ، " أهنئكم بيوم القوات البرية، ويحق لكم الفخر بمآثر وبطولات أفراد وضباط قواتكم، الذين خدموا وطنهم على مر القرون بشرف وإخلاص، وسجلوا المجد الخالد في ساحات المعارك من أجل حرية واستقلال الوطن"، معربا عن ثقته بأن أفراد القوات البرية سيواصلون إظهار مستوى عال من الجاهزية يضمنون بها سيادة روسيا والحفاظ على مصالحها الوطنية.

وهنأ الرئيس الروسي القوات البرية الروسية بعيد تأسيسها ، مشيدا بدورها في ضمان سيادة روسيا وحماية مصالحها على مر التاريخ، معربا عن تمنيه لجنود وضباط القوات البرية وقدامى المحاربين وذويهم بالخير والتوفيق.