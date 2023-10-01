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بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر للمستجدين اليوم

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:15 ص
بدء التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية للمدن الجامعية بجامعة الأزهر للمستجدين اليوم الدكتور محمد الشربينى نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب
كتب لؤى على

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أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فتح باب التسجيل الإلكتروني اليوم الأحد للالتحاق بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر وحتى 30 من أكتوبر الجاري 2023م. 
 
وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، صدق على بدء المرحلة الثانية للتقديم للمدن الجامعية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تختص بالطلاب والطالبات الجدد في العام الدراسي الجديد2024/ 2023م بالمدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم "بحري - قبلي".
 
كما أوضح أنه خلال تلك الفترة فإن التقديم متاح أمام الطلاب والطالبات القدامى والذين تخلفوا ولم يتمكنوا من التقديم خلال المرحلة الأولى، وشدد على ضرورة كتابة البيانات صحيحة وخالية من الأخطاء، لافتا إلى أن أي طالب يقوم بتسجيل بيانات غير صحيحة يسقط حقه في القبول في المدينة الجامعية، ويعرض نفسه للمسائلة القانونية إذا ثبت عدم صحة البيانات التي قام الطالب بتسجيلها، لافتا إلى أن تسجيل البيانات يكون من خلال هذا الرابط: https://azu.edu.eg/azharsr/Home/Startpage
 
 

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