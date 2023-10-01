بايدن يحث الكونجرس على الإسراع فى تمرير الميزانية لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن بايدن، وقع مشروع قانون يوفر مخصصات السنة المالية للوكالات الفيدرالية حتى 17 نوفمبر 2023، لمواصلة مشاريع الحكومة الفيدرالية، ويوسع العديد من السلطات المنتهية".

وقال بايدن - عبر حسابه على منصة "إكس" للتدوينات القصيرة - "لقد وقعت للتو على قانون لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يوما، ثمة متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة".

وحث الرئيس الأمريكي، الكونجرس بشدة على البدء في العمل فورا، قائلا "إن الشعب الأمريكي يتوقع أن تعمل حكومته، لنعمل على التأكد من ذلك".

يذكر أن الإغلاق الحكومي يحدث عندما لا يوافق الكونجرس على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر.