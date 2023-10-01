اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بايدن يحث الكونجرس على الإسراع فى تمرير الميزانية لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 10:29 ص
بايدن يحث الكونجرس على الإسراع فى تمرير الميزانية لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس على الإسراع والبدء في العمل فوراً لتمرير الميزانية، وذلك عقب توقيعه مشروع قانون لتمديد تمويل الإدارة الفيدرالية للبلاد لمدة 45 يوما (حتى 17 نوفمبر).

وأفاد البيت الأبيض - في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الأحد، بأن بايدن، وقع مشروع قانون يوفر مخصصات السنة المالية للوكالات الفيدرالية حتى 17 نوفمبر 2023، لمواصلة مشاريع الحكومة الفيدرالية، ويوسع العديد من السلطات المنتهية".

وقال بايدن - عبر حسابه على منصة "إكس" للتدوينات القصيرة - "لقد وقعت للتو على قانون لإبقاء الحكومة مفتوحة لمدة 47 يوما، ثمة متسع من الوقت لتمرير مشاريع قوانين التمويل الحكومي للسنة المالية المقبلة".

وحث الرئيس الأمريكي، الكونجرس بشدة على البدء في العمل فورا، قائلا "إن الشعب الأمريكي يتوقع أن تعمل حكومته، لنعمل على التأكد من ذلك".

يذكر أن الإغلاق الحكومي يحدث عندما لا يوافق الكونجرس على تمويل الحكومة الفيدرالية بحلول الوقت الذي تبدأ فيه السنة المالية الجديدة في الأول من أكتوبر.

 


بايدن

امريكا

الكونجرس

الحكومة الفيدرالية



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