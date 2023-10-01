اليوم السابع
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بايدن: لن نتخلى عن أوكرانيا رغم الاتفاق لتجنب الإغلاق

الأحد، 01 أكتوبر 2023 09:14 م
بايدن: لن نتخلى عن أوكرانيا رغم الاتفاق لتجنب الإغلاق جو بايدن
وكالات

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، اليوم الأحد، إن الديمقراطيين توصلوا إلى اتفاق مع الجمهوريين حول دعم أوكرانيا بعد أن أبقى الكونجرس المساعدات لكييف خارج نطاق مشروع قانون الإنفاق الحكومى المؤقت الذى أدى إلى تجنب الإغلاق، بحسب سكاى نيوز.

 

وعندما سُئل بايدن فى مؤتمر صحفى عما إذا كان يمكنه الوثوق برئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثى فى اتفاقات مستقبلا، أجاب "عقدنا للتو اتفاقا بشأن أوكرانيا، لذا سنكتشف ذلك".

 

ولم تتضح طبيعة هذا الاتفاق. وانتقد بايدن الجمهوريين لعرقلتهم محادثات الإنفاق الحكومى.

 

وانتقد الرئيس الديموقراطى جو بايدن الجمهوريين، داعيا رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثى إلى تجنب شبح إغلاق آخر عندما ينتهى الاتفاق الموقت الذى مدته 45 يوما.

 

وقال بايدن متحدثا من غرفة روزفلت فى البيت الأبيض "لقد سئمت وتعبت من سياسة حافة الهاوية".

 

وأضاف الرئيس الأمريكى "سياسة حافة الهاوية يجب أن تنتهي. ينبغى ألا تحدث أزمة أخرى".

 


جو بايدن

أمريكا

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الحرب الروسية الأوكرانية



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