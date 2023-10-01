انتظام الطلاب مع انطلاق العام الدراسى الجديد في مدارس الدقهلية.. صور

الدقهلية - محمدالحبشي

استقبلت صباح اليوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، مدارس محافظة الدقهلية ، طلابها لبدء العام الدراسي الجديد، حيث بدأ الطلاب التوافد علي المدارس قبل إنطلاق طابور الصباح في تمام الساعة ال7 من صباح اليوم، والذي بدأ بالنشيد الوطني وتحية العلم وتمارين الصباح، ثم الإنصراف لتسكين الطلاب داخل فصولهم

وصرح ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، إن كافة الإدارات التعليمية إنتهت من كافة الإستعدادات لإستقبال الطلاب بداية من صباح اليوم الأحد ، مؤكدا أن المحافظة بها 3875 مدرسة حيث تستقبل مليون و660 طالب وطالبة، وذلك بكافة المراحل التعليمية والسنوات الدراسية المختلفة

وأشار شعبان إلي إنتظام الدراسة في جميع المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم علي مستوي المحافطة، مضيفا أنه تم دخول 20 مدرسة جديدة للدراسة فعليا وإستقبال الطلاب مع إنطلاق العام الدراسي الجديد صباح اليوم، ما يخفف من تكدث الطلاب داخل الفصول، وتطوير العملية التعليمية علي مستوي المحافظة