المصرية للتنشيط السياحي بالإسكندرية تختتم فعاليات اليوم العالمي للسياحة

اختتمت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، اليوم فعاليات احتفالية اليوم العالمى للسياحة بدار الأوبرا المصرية "مسرح سيد درويش".

وقالت الدكتورة أمل العرجاوى، مدير عام مكاتب هيئة التنشيط السياحى بالإسكندرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، إننا اليوم نشهد ختام فعاليات اليوم العالمى للسياحة، والذى استمرت على مدار 6 أيام متواصلة بدءا من يوم 25 الشهر الجارى بمشاركة وتعاون القنصليات الأجنبية وعدد من مؤسسات المجتمع المدنى، الفنانين ورموز المجتمع السكندرى، لتتضمن مجموعة من الفعاليات المتنوعة لخدمة السياحة السكندرية. ليشهد حفل الختام، تقديم عروض فنية استعراضية مصرية وروسية وصينية فى حفل مصرى سكندرى بحضور النائب تشين جينمينغ والنائب جين هوى، نائبا قنصل عام جمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية والقنصل بافيل كيديسيوك مدير المركز الثقافى الروسى لعرض لوحات فنية استعراضية من التراث الفلكلورى المصرى، ومعزوفة مع الفلكلور الصينى، وعرض استعراضى من البالية الروسى، ليكون ختام يحقق مزيج من الثقافات والحضارات المتعايشة على أرض الاسكندرية.

ويتخلل حفل الختام عرض مجموعة من الأفلام السياحية لترويج أهم المعالم والمقاصية السياحية السكندرية وتشجيع صناعة الحرف اليدوية التراثية لأيادى مصرية خالصة. واصلت العرجاوى، أننا حرصنا على مدار فعاليات اليوم العالمى للسياحة تقديم مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات التى تدعم مختلف أنواع السياحات، لإبراز مقومات عروس البحر المتوسط احد أهم الوجهات السياحية المصرية والتى تشهد توافد كبير من السياحة الداخلية والخارجية. تابعت العرجاوى أن اليوم العالمى للسياحة، فرصة هامة لابد من استغلاله تحت شعار "السياحة والاستثمار الأخضر"، لتتشابك مختلف المؤسسات الدبلوماسية والرسمية والمجتمعية على هدف واحد لتعزيز وتنمية مكانة الإسكندرية سياحيا.

واستعرضت مدير عام التنشيط السياحى، ماتم إنجازه خلال فعاليات الإحتفال باليوم العالمى للسياحة، من أفكار إبداعية متجددة تعزز السياحة السكندرية، بدءا من حفل الافتتاح بمركز الحرية للإبداع، ثم مهرجان سيمبزيوم كيمت " الرسم على أشرع المراكب" لاحتضان المواهب الفنية الشابة بأحد الشواطئ الخاصة "شاطئ هيلتون كورنيش"، ثم افتتاح مهرجان الطعام food festival لتقديم مجموعة من أشهر الأكلات الصينية، الشامية، والمصرية واستكملت فعاليات اليوم العالمى للسياحة بحفلة غنائية موسيقية لأطفال متحف المجوهرات بالمركز الثقافى الروسى، بجانب تنظيم ورش يدوية للأطفال، لتستكمل فعاليات يوم السياحة العالمى بجولة للتعرف بشارع فؤاد أقدم شوارع الإسكندرية وصولا إلى المتحف اليونانى الرومانى. وفى نهاية حفل الإفتتاح كرمت الدكتورة أمل العرجاوى، مجموعة من شركاء النجاح تقديرا لجهودهم الإبداعية ممن لم يبخلوا جهدا او فكره لانجاح فعاليات اليوم العالمى للسياحة.