المشروعات تخلص 2025 مش 2030 .. تصريحات مهمة للرئيس السيسى.. إنفوجراف

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى، من الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة إنجاز المشروعات فى عام 2025، مضيفً:"أنا معرفش حاجة اسمها 2030 أنا بتكلم على 2025، لازم كل حاجة تخلص 2025".

أنا ما أعرفش حاجة اسمها 2030 كل المشروعات تخلص 2025

ميناء إسكندرية من أكثر الموانئ كفاءة فى المنطقة بعد افتتاح محطة تحيا مصر.

الدكتور مصطفى مدبولى أكثر شخصية تحملت ضغوطا هائلة

الدول اللى ظروفها الاقتصادية صعبة ما لهاش غير الأفكار

لولا أحداث 2011 ما كانش سد النهضة اتبنى

الوعى والفهم والصدق هو الأهم

الإخوان وأى جماعة متطرفة ممكن تهد البلد بـ2 مليار جنيه..ولمصر تجربة مريرة.. ولو بتفهموا يعني إيه أمن قومي مش هتستكتروا اللي بنعمله

البلد تتغير من الواقع اللى موجودة فيه لواقع تانى خالص

الرئيس السيسى معلقا على هجوم إعلاميين على قطر: "بدل ما تهاجموا افهموا"

السكة الحديد ومترو الأنفاق أرصدة وأصول مصر

عاوز الناس تنسى ثقافة الخوف على الوحدات السكنية

موشيه ديان قال إن مصر لن تقوم بعد ضربة 1967 إلا بعد 50 سنة.. وأنا كنت زعلان على بلدى

عاوزين دولة .. ولا عاوزين أى حاجة؟