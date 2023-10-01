المشدد 6 سنوات لسائق توك توك لحيازته 30 لفافة هيروين في البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار ياسر الوصيف رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار حسين رشدى والمستشار تامر عتمان، وسكرتير المحكمة خالد حسين، بمعاقبة المتهم " ك.س.م" بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه مبلغ مالى قدرة مائتى ألف جنيه، عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 7766 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة شبراخيت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات، أن التحريات السرية توصلت إلى قيام المتهم " ك.س.م" سائق توك توك، بالاتجار فى المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم، ونفاذا لاذن النيابة العامة انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجد المتهم، وأبصرته ممسكا فى يده كيس بلاستيكى فتمكنت من ضبطه وانتزاع الكيس من يده وبفض محتوياته تبين أنه يحوى على عدد 30 لفافة لمخدر الهيروين، وعثر بحوزته الشخصية على مبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، التى أصدرت حكمها على المتهم.