المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الحشيش في المرج

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 5 سنوات لعاطل لاتهامه بحيازة وترويج مخدر الحشيش فى المرج، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المرج، تفيد بقيام عاطل له معلومات جنائية، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي وترويج المواد المخدرة على عملائه فى المنطقة.

وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم أثناء قيامه بتوزيع المواد المخدرة على عملائه بدائرة القسم، حيث عثر بحوزته 800 جران من مخدر الحشيش، وبمواجهة اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 5 سنوات.