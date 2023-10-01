المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69468) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (19121) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (692) مخالفة السير بدون تراخيص ، و(22) مخالفة موقف عشوائى، و(1156)مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(12) مخالفة شروط التراخيص، و(3) دراجات نارية مخالفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.