اليوم السابع
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المرور تحرر 2620 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

الأحد، 01 أكتوبر 2023 11:37 ص
المرور تحرر 2620 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني حملة مرورية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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نجح رجال المرور فى تحرير 2620 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، وضبط 804 مخالفة لقائدي الدراجات النارية، لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 65 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع، وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

 

 

 


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