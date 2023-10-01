اليوم السابع
Ads
الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

المدارس تعلن تفعيل خدمة سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 01:00 م
المدارس تعلن تفعيل خدمة سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقسيط مصروفات المدارس الرسمية ليتم سدادها على 3 أقساط خلال العام الدراسي الجديد، فيما أعلنت بعض المدارس الحكومية تفعيل خدمة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/2024 لجميع المراحل والصفوف بداية من اليوم الأحد 1 أكتوبر بالرقم القومي للطالب بجميع جهات التحصيل المتعاقد معها من قبل الوزارة.
 
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه يتم سداد المصروفات الدراسية في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".
 
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي كالتالى: 
- 312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية.
 
- 212.60 جنيه للمرحلة الإعدادية.
 
- 527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.
 
- 512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
 
- 227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.
 
- 212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته «3-5» سنوات.
 
 

عودة الدراسة 2023

موعد بدء الدراسة 2023

2024

موعد بدء الدراسة 2024

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية

موعد بدء الدراسه

بداية الدراسة في الجامعات 2024

موعد بدء الدراسة 2023 للمدارس الحكومية

بداية الدراسة في الجامعات 2023

موعد بدء الدراسة 2023 اليوم السابع

اليوم السابع بلس

الدراسة في مصر

عودة المدارس

عوده المدارس

موعد فتح المدارس 2023

الدراسة

المدارس

التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

تحية العلم

طابور الصباح

انتصارات أكتوبر

الانضباط في المدارس

الزى المدرسى

الحضور في المدارس

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024 pdf

موعد بدء الدراسه للصف الاول الابتدائي

موعد بدء الدراسة بالمعاهد الأزهرية 2024

جدول دخول المدارس 2023

تفعيل خدمة سداد القسط الأول من المصروفات الدراسية



الموضوعات المتعلقة

رئيس تطوير المناهج: مؤتمر وزير التربية والتعليم شرح خطة العمل للعام الدراسي

الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:45 م

وزارة التربية والتعليم: وصول الكتب للمديريات والإدارات التعليمية وتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول.. جارٍ الانتهاء من طباعة الكتب المطورة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.. والاستعانة بالتابلت للدراسة بالثانوية

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:00 ص

وزير التربية والتعليم يتابع الاستعداد للعام الدراسى الجديد من الإسكندرية

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:29 م

وزير التربية والتعليم يناقش خطة النهوض بالمجتمع السيناوى

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:19 م

وزير التربية والتعليم: الشراكة مع القطاع الخاص غيرت الصورة الذهنية للعامل الفنى

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:46 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة