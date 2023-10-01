المحاكمات × 24 ساعة.. دعوى استبعاد حسام الخواجة من انتخابات نادي الزمالك

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل ابرزها دعوى استبعاد حسام الخواجة من انتخابات نادي الزمالك، والمشدد لتاجر الكيف بمدينة نصر.

دعوى استبعاد حسام الخواجة من انتخابات نادي الزمالك

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامه من عبدالمجيد سليم عبدالصبور دسوقي، ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين، بشأن طلب الحكم باستبعاد حسام الدين المندوة توفيق الخواجة المرشح علي مقعد أمين الصندوق من كشوف لانتخابات نادي الزمالك لجلسة 8 أكتوبر.

تاجر الهيروين

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار حسن فريد، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما.

سجن تاجر الكيف

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين ، بمعاقبة مسجل خطر بالسجن 3 سنوات، بتهمة حيازة والإتجار فى المخدرات.

خلية الشروق

قررت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 11 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 6607 لسنة 2022 جنايات الشروق، 919 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ"خلية الشروق الثانية"، لجلسة 7 اكتوبر لمرافعة الدفاع.